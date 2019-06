Peer zet deuren van alle kerken open als verkoelingsplaats tegen de hitte Birger Vandael

21 juni 2019

15u22 3 Peer De komende week wordt het verstikkend heet. In Peer hebben ze de weersvoorspellingen aandachtig gevolgden een oplossing bedacht: in overleg met de kerkfabrieken staan de deuren van alle Peerse kerken volgende week open. Op die manier kan iedereen er verkoeling zoeken.

Naast de kerk van Peer-centrum, die alle dagen open is, zetten nu ook de andere Peerse kerken de deuren open. Elke Perenaar kan er van 9 tot 18 uur terecht. Dit is vooral bedoeld voor personen die een goed boek of onze krant willen lezen en een paar uurtjes stilte en koelte wensen.

De voorspellingen geven aan dat het kwik tot ver boven de dertig graden zal stijgen en een hittegolf lijkt zelfs in aantocht. Het stadsbestuur van Peer denkt ook aan de minder aangename gevolgen en wil problemen vermijden. Zo start de stad een infocampagne via de eigen kanalen en de sociale media zodat de Perenaar op de hoogte is van wat er zal komen. Daarnaast wordt er gerekend op de medewerking van partners.

Kraantjeswater in horecazaken

Zo werd aan de horeca-uitbaters gevraagd om tijdens de hete dagen op elke tafel een fles of karaf kraantjeswater te voorzien. Op die manier kunnen klanten naast een frisdrank of alcoholisch drankje, ook genieten van een fris watertje Daarnaast werd aan de uitbaters gevraagd om extra aandacht te hebben voor overmatig alcoholgebruik.