Peer versoepelt mondmaskerplicht: niet meer in stadscentrum, wel tijdens markt Birger Vandael

01 oktober 2020

Het stadsbestuur van Peer heeft samen met de gemeentelijke Veiligheidscel en in overleg met de Gouverneur beslist om het eerdere besluit over het verplicht dragen van een mondmasker in het stadscentrum en op drukke plaatsen in te trekken. " Tijdens de wekelijkse markt op maandag is het dragen van een mondmasker wel nog verplicht", zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V).

De Nationale Veiligheidsraad versoepelde vorige week de maatregelen rond het dragen van een mondmasker. De Stad Peer volgt deze lijn. “Het verplicht dragen van een mondmasker binnen de Vesten en op drukke plaatsen, onder meer de speeltuin in Breugelhoeve, wordt afgeschaft. Wij rekenen wel op het gezonde verstand van de burgers. Wanneer je niet voldoende afstand kan houden, draag je een mondmasker”, aldus Matheï.

Aangepaste infoborden

Tijdens de wekelijkse markt op maandag is het wel nog verplicht om een mondmasker te dragen. “De ervaring leert ons dat er tijdens de maandagmarkt vaak onvoldoende afstand kan gehouden worden. Daarom heb ik beslist om het mondmasker er te verplichten.” De Stad Peer past de infoborden in het centrum aan met de boodschap dat je best een masker draagt als je onvoldoende afstand kan houden.