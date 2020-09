Peer plaatst bordjes aan graven zonder concessie Birger Vandael

16 september 2020

10u06 0

Stad Peer is vandaag (woensdag) van start gegaan met de plaatsing van bordjes aan graven die geen concessie hebben. Zo weten de nabestaanden dat ze actie moeten ondernemen. Dat bordje blijft een jaar staan en wordt verwijderd zodra de concessie in orde is. Graven die geen concessie hebben en waar na een jaar niemand een aanvraag heeft ingediend, kunnen verwijderd worden. In de plaats komt er dan een naambordje van de overledene op een gemeenschappelijke gedenkplaats. Je vindt het volledige reglement op www.peer.be/begraafplaatsen.