Peer lanceert StadsApp in samenwerking met S-Lim Birger Vandael

03 juli 2020

10u45 0 Peer Deze week wordt de StadsApp van Peer gelanceerd. Via deze app zullen alle stadsdiensten, lokale handelaars en verenigingen met elkaar verbonden worden. Stad Peer zette het project samen met S-Lim op. Hiermee zetten de twee partijen een nieuwe stap in de uitbouw van de slimme regio Limburg.

“De Stad Peer maakt al jaren werk van een ruime mediamix. Naast de intussen klassieke kanalen zoals het Stadsmagazine, nieuwsbrieven, website en sociale media, zetten wij nu ook in op een StadsApp”, vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Zo kan je heel handig opzoeken wanneer het afval in jouw straat wordt opgehaald. Je krijgt hier zelfs een melding van.”

Samenwerking

De app wil ook de samenwerking in de stad stimuleren. Zo kunnen handelaars en horeca-uitbaters hun zaak promoten en verenigingen en zorgverstrekkers hun werking en activiteiten kenbaar maken. Verder kan je via de meldingskaart bepaalde opmerkingen doorgeven. De pas gelanceerde WinkelPeerbon krijgt eveneens een plaatsje op de app. Je kan deze digitaal gebruiken. “Naar de toekomst toe zullen nog tal van nieuwe mogelijke toepassingen ontwikkeld worden voor de StadsApp zoals o.a. het ontvangen van mobiliteitsinformatie of het melden van sluikstorten aan Limburg.net”, besluit Raf Drieskens, voorzitter van S-Lim.

Je vindt de Peer App gratis terug in de App Store en Google Playstore.