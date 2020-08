Peer herziet annulering van evenementen: “Kleinschalig en veilig kan het wel” Birger Vandael

21 augustus 2020

16u44 0 Peer De burgemeester van de Stad Peer heeft samen met de gemeentelijke Veiligheidscel en in overleg met de Gouverneur beslist om de eerdere besluiten over het verbod op de organisatie van publieke en private evenementen in te trekken. “We merken een grote honger naar cultuur en laten daarom kleinschalige en veilige evenementen weer toe”, aldus burgemeester Steven Matheï (CD&V).

De nationale Veiligheidsraad versoepelde deze week de maatregelen rond evenementen en in Peer zit de epidemiologisch toestand al weken goed. Daarom herziet het gemeentebestuur de beslissing die eind juli werd gemaakt om tot eind oktober alle evenementen te annuleren.

“Bijna een maand later is de situatie gewijzigd”, stelt Matheï vast. “Er zijn sinds 7 augustus geen nieuwe besmettingen bijgekomen in onze stad. Intussen krijgen wij steeds vaker de vraag om toch kleinschalige evenementen te mogen organiseren.”

Cultuurprogramma toch uitgerold

Daarom laat de Stad Peer vanaf vandaag opnieuw evenementen toe. Op voorwaarde dat ze veilig en volgens de geldende protocollen georganiseerd worden. “Dat is een absolute vereiste. Organisatoren die zich aan de afspraken houden, krijgen dan ook de toestemming op een activiteit op te zetten. Wij geven trouwens zelf het goede voorbeeld. Het nieuwe cultuurprogramma dat ‘on hold’ werd gezet, wordt nu toch uitgerold. Het BICC organiseert vanaf eind september opnieuw activiteiten. Uiteraard voor een beperkt publiek en met aandacht voor de veiligheid.”

‘Cultuur in het groen’

Daarnaast start de stad het project ‘Cultuur in het groen’ opnieuw op. In september worden een aantal gratis optredens van Peerse artiesten georganiseerd op verrassende locaties. De toeschouwers moeten zich vooraf inschrijven.

Ook Peerse verenigingen mogen weer evenementen organiseren. “Organisatoren toetsen hun evenement aan het COVID Event Risk Model waar ze meteen te zien krijgen of een evenement kan en onder welke voorwaarden. Daarna buigt ook het Schepencollege zich nog over de aanvraag. Wie veilig kan organiseren, krijgt toestemming”, zegt de burgemeester.

Oudere deelnemers

Een aantal activiteiten worden pas vanaf ten vroegste november weer opgestart. “Onder meer de Dorpsrestaurants en een aantal activiteiten in dienstencentrum De Schommel moeten nog wachten. Daar zijn er vooral oudere deelnemers", weet Matheï. Ook de Peerse kermissen kunnen weer georganiseerd worden, maar die komen er uiteindelijk niet. “De organisatie van een kermis is momenteel niet mogelijk in combinatie met een veilige maandagmarkt. Bovendien organiseert Lommel op de datum dat Peer-kermis plaatsvindt een grote kermis. De meeste foorkramers trekken daar naar toe.”

Ondanks de positieve cijfers, blijft voorzichtigheid aangewezen. “Ik roep iedereen op om het dragen van een mondmasker te blijven volhouden en ook waar nodig afstand te houden. Op die manier dragen wij met zijn allen bij aan het succes van het herwonnen evenementenaanbod”, besluit de burgervader.