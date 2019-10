Peer doet (nieuwe) gooi naar titel ‘Fietsstad 2020' BVDH

11 oktober 2019

Na een tweede plaats in 2018, gaat Peer nu vol voor de titel ‘Fietsstad 2020'. Begin volgend jaar worden de negen genomineerden bekend gemaakt. Later zal een externe jury de negen genomineerde steden en gemeenten onderzoeken. De winnaar van de prestigieuze titel wint een mooie geldprijs om de fietsinfrastructuur verder te verbeteren. De verkiezing is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Wie Peer wil helpen bij de nominatie, kan surfen naar www.fietsgemeente.be en de korte vragenlijst invullen.