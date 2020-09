Peer brengt inwoners in actie met speciale beweegbanken Birger Vandael

02 september 2020

14u49 2 Peer Met twee beweegbanken in de stad wil het stadsbestuur van Peer haar inwoners uitdagen om meer te bewegen. Deze actie kadert in het project ‘Vitamine P’, dat de nadruk legt op de lichamelijke en mentale gezondheid van de Perenaar.

Eén beweegbank werd geplaatst in de voortuin van ’t Poorthuis, de andere in de speeltuin van Breugelhoeve. Een dergelijke IPitup-beweegbank is meer dan een gewone zitbank. Het is een ontmoetings- en belevingsplaats die uitnodigt tot bewegen. De bank is immers uitgerust met zes verschillende fitnesselementen waaraan of waarop je meer dan 250 lichaamsoefeningen kan doen. Een infopaneel verduidelijkt welke oefeningen je kan uitvoeren. Bovendien kan je gebruik maken van de gratis IPitup-app voor een individueel aangepast trainingsschema.

Verplaatsbaar

De bank is zo gemaakt dat er – ook in deze coronatijden – voldoende plaats is om de bank met enkele personen tegelijk te gebruiken. De stad voorziet mogelijkheden om de handen te ontsmetten. De bank voor ’t Poorthuis blijft staan, maar de bank in de speeltuin van Breugelhoeve is verplaatsbaar. Het is de bedoeling om deze bank in de toekomst regelmatig in een ander dorp te plaatsen. Mogelijk krijgt elk dorp op termijn een eigen bank.

Het komende jaar volgen er nog acties in het kader van Vitamine P. In september wordt gestart met het initiatief ‘soep met babbeltjes’ in de dorpen en in oktober zullen er weer heel wat positieve boodschappen in het straatbeeld verschijnen. De stad wil ook meer mogelijkheden bieden om te sporten, zoals verschillende ‘start to’-initiatieven, geschikte openbare ruimtes, cursussen en leuke alternatieven zoals bijvoorbeeld deze beweegbank. Ook de toegang tot gezonde voeding wil de stad vergemakkelijken.