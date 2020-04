Organisatie bevestigt eerste zomer in 36 jaar zonder Blues Peer: “See you at Blues Peer 2021" Birger Vandael

21 april 2020

12u56 0 Peer Voor het eerst in 36 jaar zal er in 2020 geen Blues Peer plaatsvinden. Die beslissing was quasi onvermijdelijk nadat de Nationale Veiligheidsraad besloot om geen grote events toe te laten tot en met eind augustus.

De organisatie bevestigt nu dan ook officieel het uitstel. “Indien je al tickets had besteld, zal je snel een mail ontvangen”, klinkt het verder nog. “We zullen ons uiterste best doen om dezelfde line-up op het podium te krijgen en misschien doen we zelfs nog beter. We houden jullie op de hoogte. Wees veilig... and keep the blues alive!”