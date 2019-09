Onderhoudswerken in Linde BVDH

02 september 2019

Deze maand wordt er gewerkt in Linde. De Watergroep start met de werken aan de waterleiding. De eerste helft van september zijn de leidingen in het Driekoningenplein en de Lookstraat aan de beurt. Tijdens deze werken blijft één rijstrook vrij, waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. De tweede helft van september vernieuwt de Watergroep de leiding in Lindeveld. Gelijktijdig wordt dan ook het wegdek van de Lookstraat en de Grotstraat vernieuwd en komen er in deze zonen nieuwe voetpaden. Er is dan geen doorgaand verkeer mogelijk in de werkzone. Het verkeer volgt dan de aangegeven omleiding. De school blijft gedurende de werken bereikbaar. De toegang via de Heuvelstraat is bereikbaar via de Kluisstraat en Lindedorp. De parking aan de Grotstraat is bereikbaar via Lindeveld. Midden oktober zijn alle werken afgerond.