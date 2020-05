Noordweg krijgt nieuwe wegvoeg, omleiding voor verkeer uit Wijchmaal Birger Vandael

05 mei 2020

10u55 0 Peer Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start deze woensdag met het uitvoeren van plaatselijke werken op de Noordweg (N73) in Peer. Ter hoogte van de rotonde met de Kiezel Kleine-Brogel N748 wordt richting Wijchmaal een nieuwe wegvoeg aangebracht over de volledige wegbreedte. Daardoor is er tot het einde van de week verkeershinder.

De plaatsing van een flexibele en waterdichte wegvoeg is nodig bij de overgang tussen het asfalt en de betonnen wegdek t.h.v. de rotonde. Dit om op lange termijn schade aan beide materialen te voorkomen. Tijdens de vernieuwing van het asfalt van de N73 in 2018 werd slechts een tijdelijke wegvoeg voorzien, in afwachting van deze grondige aanpak.

De werken worden - afhankelijk van het weer - uitgevoerd van woensdag 6 mei ‘s ochtends t.e.m. vrijdag 8 mei ‘s avonds. Dan geldt tussen 9 uur en 16 uur een omleiding voor verkeer op de N73 vanaf de rotonde richting Wijchmaal. Tijdens de avond en ‘s nachts geldt er geen omleiding.

Gefaseerd te werk

Om de verkeershinder te beperken, werkt de aannemer gefaseerd, één weghelft per fase. Daarom kan het verkeer in de richting van de rotonde, komende vanuit Wijchmaal, zoals gewoonlijk blijven rijden. Er wordt een tijdelijke doorsteek voorzien.

Voor verkeer vanaf de rotonde richting Wijchmaal wordt tijdens de werkuren een plaatselijke omleiding voorzien via de N748 Kiezel Kleine-Brogel en de Industrieweg, Dijkerstraat, Sint-Hubertusstraat.