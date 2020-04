Nog geen duidelijkheid over afgelaste events cultuurcentrum Birger Vandael

06 april 2020

Het Bibliotheek- en Cultuurcentrum (BICC) van de stad Peer annuleerde alle activiteiten minstens tot en met 19 april. Het laat weten dat er nog geen duidelijkheid is over de afgelaste events. “We zijn nog volop in onderhandeling met de organisatoren. We kijken of we de voorstellingen eventueel kunnen uitstellen naar een latere datum. Over tickets en terugbetalingen is er op dit moment nog steeds geen duidelijkheid. Ticketkopers worden op de hoogte gebracht wanneer we meer info hebben.” Het BICC-team zit evenwel niet stil. Momenteel is het bezig met de online reservaties van boeken en DVD’s bij de bibliotheek.