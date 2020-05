Nieuwe uitbaters café Run Inn organiseren online bierproeverij: “Op enkele dagen tijd uitverkocht” Birger Vandael

08 mei 2020

11u41 2 Peer Horeca-uitbaters moeten in 2020 erg creatief zijn. Die boodschap hebben Maarten en Koen, de nieuwe uitbaters van café Run Inn in Kleine-Brogel, goed begrepen. De maandelijkse bierproeverij vindt deze vrijdag terug plaats en dat gebeurt zowaar online. En of dat een succes is: maar liefst honderd deelnemers schreven zich vrijwel meteen in, waardoor het event op enkele dagen tijd uitverkocht was.

Zaakvoerder Maarten Roeffaers nam op 1 januari samen met zijn kameraad Koen Winters het populaire fiets- en biercafé over. “Na amper twee en een halve maand moesten we de deuren weer sluiten en dat is inmiddels al zo’n twee maanden het geval. Dat is geen mooie start, niet voor ons, maar ook niet voor de klanten.” Nochtans had het café een goede start genomen. De maandelijkse bieravond in samenwerking met bekende en minder bekende brouwerijen, werd overgenomen van de vorige uitbaters was een stil succes.

Grondige test

Vervolgens kwamen Maarten en Koen op het idee om de bierproeverij online te laten plaatsvinden. “Na een aantal praktische brainstormsessies en een grondige test met select gezelschap, hebben we het idee gelanceerd. Brouwerij Huyghe, voornamelijk bekend van de bieren van Delirium, sprong gelukkig meteen op de kar. Dat hebben we te danken aan vertegenwoordig Kristof Pellens die meteen te vinden was voor het idee.”

In totaal worden een viertal bieren gedegusteerd, telkens met een bijhorend hapje. De zaakvoerders zorgden voor de bierverdeling en het rondbrengen van deze lekkernijen. “Daar zijn we deze week al druk mee bezig geweest", glimlacht Maarten. “De proeverij zelf zal gepresenteerd worden vanuit de woonkamer met behulp van een stream via de app ‘Zoom’. De deelnemers krijgen een link met bijhorend paswoord.

Digitale rondleiding

Huiszytholoog Maarten Van Leeuwarden en Kristof Pellens babbelen al pingpongend de avond aaneen. Tussendoor zullen verschillende leveranciers van de hapjes het woord nemen. Onder meer Slagerij Grieten, kaasmakerij Catharinadal en Wele’s Chocolade hebben hun medewerking aan deze avond verleend. “Ook de ‘master brewer’ van Delirium zal voor een kleine uitleg zorgen. Hij heeft zelfs een korte digitale rondleiding in de brouwerij voorzien”, stelt Koen. “Daarenboven zullen we nog een kleine quiz uitrollen. Dat doen we bij de echte proeverij in het café immers ook altijd. Elke deelnemer maakt kans op drie leuke prijzen van Delirium.

Dat het en gezellige vrijdagavond wordt, staat dus buiten kijf. “We waren al blij geweest met een vijftigtal deelnemers, maar het zijn er op enkele dagen tijd honderd geworden. Het doet ons veel plezier dat onze trouwe klanten ons niet vergeten zijn!”, besluiten Maarten en Koen.