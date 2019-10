Nieuw kamp voor kankerpatiëntjes in 2020 BVDH

21 oktober 2019

12u44 0 Peer Door het succes van de vorige editie zal er in 2020 een nieuw kamp plaatsvinden voor jonge kankerpatiëntjes. Vorig jaar organiseerden de mensen van inloophuis De Kolibrie uit Peer tijdens de paasvakantie een kamp voor kinderen die in hun gezin worden geconfronteerd met kanker. Tien jongeren vonden er toen een uitlaatklep voor hun emoties.

“We willen kinderen de kans geven even terug kind te zijn en samen met lotgenotes te ontspannen, te werken rond hun persoonlijk verhaal en hun veerkracht te geven om hun thuissituatie het hoofd te bieden”, zegt de organisatie. Om dit te bekostigen, vindt op 27 oktober een speciale editie plaats van Classic Cars Fans Peer (CCFP). Frituur Lutje en Rob schenkt hiervoor vijfduizend gratis frieten. Later dit jaar volgt ook een wafelverkoop en een benefietconcert op 7 december met optredens van JJR en Being Noble.

Voldoening

De datum voor het nieuwe kamp is nog niet bekend, al droomt De Kolibrie zelfs van twee edities in 2020. “De voldoening die we daar zelf hebben uitgehaald, maar vooral de voldoening bij de kinderen, geeft ons nog altijd kippenvel. Zonder twijfel een van de mooiste gebeurtenissen die we al mochten meemaakten.”