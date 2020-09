Nachtvluchten Kleine-Brogel Air Base worden hervat Birger Vandael

01 september 2020

Naar goede gewoonte worden in september de nachtvluchten van Kleine-Brogel Air Base in september hervat. Normaliter vinden nachtvluchten plaats op maandag en dinsdag. Voor de maand september zijn er echter enkele uitzonderingen. Zo wordt er deze week uitzonderlijk ook op woensdag gevlogen in plaats van op maandag. Tevens zullen er in de maand september drie bijkomende dagen zijn waarop nachtvluchten uitgevoerd zullen worden, namelijk: woensdag 9 september, woensdag 16 september, woensdag 30 september. “Deze bijkomende nachtvluchten zijn voorzien als extra trainingsvluchten voor onze piloten na drie maanden zonder nachtvluchten, vooraleer zij vanaf oktober worden uitgezonden naar het Midden-Oosten.”