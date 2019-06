Na steekincident met barbecuevork riskeert Perenaar nu 22 maanden cel voor sigarettendiefstallen BVDH

06 juni 2019

Een 32-jarige man uit Peer is de afgelopen jaren het spoor bijster geraakt. Nauwelijks twee maanden geleden werd hij veroordeeld tot een half jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij waarbij hij een barbecuevork gebruikte. Blijkbaar was de ‘barbecue-meister’ ook liefhebber van sigaretten, want tussen juli 2017 en juli 2018 ging hij lopen met grote aantallen sigaretten. Met de verkoop kon hij heroïne aankopen. Hij staat terecht voor tien winkeldiefstallen, feiten van drugsbezit en een woninginbraak, fietsdiefstal en diefstal met geweld. Camerabeelden toonden zijn schuld aan. De verdediging vraagt om een straf met voorwaarden, de man zou zijn leven inmiddels weer op de rails hebben.