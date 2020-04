N-VA wil verlaging aanvullende personenbelasting, geschenkbon van 20 euro en gratis herhaling burgerlijk huwelijk Birger Vandael

20 april 2020

14u29 4 Peer Oppositiepartij N-VA Peer heeft voor de aankomende gemeenteraad van 22 april een lijstje opgesteld met een aantal voorstellen betreffende de gevolgen van de coronacrisis. Concreet wil het drie extra maatregelen invoeren: een verlaging van de aanvullende belasting op de personenbelasting, een geschenkbon van 20 euro voor elk Peers huishouden bij de lokale handelaars en de mogelijkheid voor koppels om hun burgerlijk huwelijk kosteloos symbolisch over te doen.

N-VA benadrukt dat het Peerse gemeentebestuur al goede initiatieven nam om de gevolgen van de coronacrisis in te dijken. De stad zette in op communicatie en de Technische Dienst zorgde voor bescherming met zelfgefabriceerde plexiglasschermen. N-VA wil nog een stapje verder gaan. De verlaging van de aanvullende belasting op de personenbelasting geeft de inwoner wat meer financiële ruimte. N-VA wil een daling van 8 naar 7,5 procent.

De geschenkbon van 20 euro zouden de Peerse huishoudens dan kunnen gebruiken bij de lokale handelaars wanneer hun zaak weer open mag. Gelijkaardige initiatieven werden ook elders in Vlaanderen al opgezet. Ten derde wil N-VA de mogelijkheid voor koppels om hun burgerlijk huwelijk kosteloos symbolisch over te doen met alle vrienden en familie na de coronamaatregelen. Nu vinden huwelijken plaats in beperkte kring.

Impuls voor huishoudens en handelaars

“Met deze maatregelen hopen we de koopkracht van de Peerse huishoudens een impuls te geven, onze lokale handelaars een steuntje in de rug te geven in deze zware tijden en Perenaars die hun burgerlijk huwelijk enigszins in het water zagen vallen, toch de kans te geven om een van de mooiste dagen in hun leven alsnog ten volle te beleven”, onderstreept gemeenteraadslid Wesley Kolen (N-VA). De gemeenteraad, die plaats vindt met behulp van een videoconferentie, beslist woensdag over de voorstellen.

