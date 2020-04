Muilpeer pakt uit met virtuele muzieksessies Birger Vandael

01 april 2020

10u51 1 Peer De organisatie van Muilpeer zit deze dagen niet stil. Nadat een oproep aan Peerse muzikanten om ludieke filmpjes te maken massaal beantwoord werd, wordt nu gewerkt aan een reeks virtuele muzieksessies. Op die manier wil men een podium creëren voor lokaal talent.

Op 19 maart deed Muilpeer een oproep naar lokale muzikanten om een filmpje te maken van een nummer, een inspiratiesessie, een kleine les muziek of zelfs een review over een nieuwe plaat. De mensen achter het jaarlijks stadsfestival voor en door Peerse jongeren kregen al snel heel wat berichtjes binnen in het inbox.

Tutorial voor dj’s en fitnessers

Voorzitter van Muilpeer Nick Vob beet als eerste de spits af onder zijn artiestennaam ‘Sherrif’ met zijn ‘Peerse wereldhit’ over flamingo’s. Al snel volgde een bijdrage van Sander Camps van 'Reliëf’ die zijn versie van ‘Baksteen’ deelde. Tech House DJ Muze voelde zich aangesproken en deelde een tutorial over hoe hij tot een nieuwe sound komt. Tech House DJ Severens volgde later zijn voorbeeld. En toen kwam ook fitnessgoeroe Roel Vanbuel (Roza Parks) op de proppen met een zelfbedachte, komische work-out. Ook Sanne Snijkers bracht tenslotte een liedje op haar ukelele.

Wie zich nog geroepen voelt om de muziekwereld te verblijden met een bijdrage, kan terecht op de Facebookpagina van Muilpeer via www.facebook.com/muilpeer/.