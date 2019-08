Michel Vanderfeesten blikt terug op vijftien jaar FM Goud in vijf sleutelmomenten Grootste Limburgse lokale radiozender blaast vijftien kaarsjes uit Redactie

30 augustus 2019

13u54 0 Peer Deze zomer bestaat de lokale radiozender FM Goud vijftien jaar. Een hele maand staat de best beluisterde regionale zender van Limburg stil bij deze mijlpaal. De afgelopen jaren groeide het radiostation uit Peer uit tot een vaste waarde in duizenden huiskamers. Radiobaas Michel Vanderfeesten staat voor ons stil bij vijf speciale momenten in de rijke geschiedenis.

1. Het prille begin

“Ik was een buitenbeentje als tiener. Mijn vrienden wilden profvoetballer of brandweerman worden. En ik... wilde mijn eigen radiostation. Ik werkte passioneel voor verschillende radiostations. In 2003 was er dan hét moment om te springen. Toenmalig mediaminister Marino Keulen schreef een nieuwe erkenningsronde voor lokale radiozenders uit. FM Goud kreeg op 19 december 2003 een erkenning en mocht uitzenden op FM 107.7 vanuit Hechtel-Eksel. We namen onze intrek in het magazijn van meubelen De Prijzenklopper. Op 16 juli 2004 startten onze testuitzendingen en op 7 augustus was er onze officiële start met een marathonuitzending van liefst 24 uur, gepresenteerd door mijn broer Karel en ikzelf. Diverse bekende gasten kwamen langs of werden telefonisch geïnterviewd. De start werd gegeven om 11.55 uur (spreekwoordelijk ‘5 voor 12'). Het startmoment werd door een blikseminslag de nacht ervoor, maar nipt gehaald. Eerst moest onze defecte zender nog worden hersteld... De eerste plaat? Dat was ‘Alive and Kicking’ van Simple Minds. En die... was ook meteen online te horen. Wist je dat FM Goud de eerste lokale radiozender was in de provincie met een eigen livestream?”

2. De professionalisering van de radio

“September 2011 liet ik de zekerheid van het onderwijs achter me en ging ik fulltime aan de slag voor FM Goud. Sinds 2009 werkte ik al in bijberoep voor FM Goud en ik zag potentieel. Een wijze beslissing, zo bleek. En eigenlijk ook een kinderdroom die werkelijkheid werd. In 2014 kwam er met Tom de Groot een fulltime professionele en gedreven sales-kracht aan boord. We bouwen dus verder aan het radioverhaal met twee voltijdse krachten en een team van een 25-tal vrijwilligers.”

3. Start TV Goud

“Bij FM Goud werken we crossmediaal. We hebben niet alleen diverse extra radiokanalen en een viraal opgebouwde Facebook-community bestaande uit bijna 15.000 likers, maar ook een eigen online tv-kanaal. Op 1 augustus 2015 startte FM Goud met TV Goud. Dit in nauwe samenwerking met R&L Video uit Pelt. We zijn erbij op de grootste evenementen in de regio met een eigen cameraploeg en reporter. De filmpjes plaatsen we online op YouTube, onze Facebookpagina en op www.fmgoud.be. Dit maakt ons uniek, want geen enkele andere lokale radiozender in Limburg heeft zo’n kanaal.”

4. FM Goud Zomert

“Na twee jaar medeorganisator te zijn geweest van Muziekkiosk Peer, organiseerde FM Goud helemaal zelf een evenement van A tot Z: FM Goud Zomert 2017 in stadspark De Perre in Peer was met een 1.400 bezoekers onmiddellijk een gigantisch succes. In 2018 kwamen zelfs meer dan 2.500 mensen opdagen voor o.a. Fons en die van Ons en Snollebollekes. De uitgeregende editie 2019 lokte, dankzij de Romeo’s, toch nog een dikke 500 bezoekers.”

5. Artiesten op bezoek

“Op 15 jaar tijd, kregen we véél muzikaal talent op de koffie. Vaak lokale bands die we een duwtje in de rug wilden geven, maar soms ook grote, gevestigde namen. Ik denk dan aan pakweg Christoff, Clown Bassie, Erik en Sanne, Frank Galan, Jan Smit, Jeff Hoeyberghs, Johan Verminnen, Laura Lynn, Nick & Simon, Willy Sommers, De Romeo’s en Frans Bauer. Aan die laatste hangt een leuk verhaal vast. Als er gekende namen komen, bakt mijn moeder altijd superlekkere wafels. Frans smulde er gretig van. We hadden met hem afgesproken dat hij alle wafels die nog over waren, mee mocht nemen. Maar dan moest hij tijdens zijn volgende interview op TV Limburg wel minstens twee keer de naam ‘FM Goud’ laten vallen. Frans reageerde laconiek: ‘Jullie denken dat ik dat niet durf hè? Wacht maar!’. Daarna zaten we natuurlijk samen rond de buis en tijdens het interview in de toenmalige namiddagtelevisie op TV Limburg liet hij drie keer FM Goud vallen! Je zag de fonkeling in zijn oogjes telkens het hem lukte om onze naam ergens tussen te steken. Dat vonden we hilarisch.”