Man terroriseert partner jarenlang: 16 maanden cel VCT

27 mei 2019

20u08 0 Peer Een dertiger uit Peer is veroordeeld tot een celstraf van zestien maanden en een boete van 1.600 euro omdat hij zijn ex in 2016 en 2017 herhaaldelijk belaagde en bedriegde. De vrouw uit Genk durfde een hele zomer niet buitenkomen. Ook in november 2018 volgde er nog twee nieuwe klachten. “Het is hoog tijd dat dit stopt,” benadrukte de aanklager.

Een schrijnend geval van intrafamiliaal geweld, zo noemde de advocaat van de vrouw de zaak. “Hij heeft haar geïsoleerd door ruzie te maken met vrienden en familie. Ze mocht zelfs geen contact meer hebben met haar moeder. Hij heeft haar zelfvertrouwen met de grond gelijk gemaakt. Ze kreeg voor alles slaag en hij hield zich voor niemand in.” In 2017 durfde de vrouw toch de stap te nemen om haar ex te verlaten. “Toen is het nog erger geworden. Hij belde en sms’te haar constant. Hij sloeg en stampte haar ook in plein public op de parking van de Aldi in Genk.” De vrouw was daardoor een week arbeidsongeschikt.

Volgens het slachtoffer was de man, die ze al 15 jaar kende voor ze een relatie samen begonnen, zeer agressief omdat hij alcohol dronk en drugs nam. Het koppel heeft ook een zoontje van vijf jaar samen. “Maar we hebben geen contact meer,” benadrukte de moeder, die samen met haar zoontje zwaar leed onder de agressie. De dertiger maar zijn ex een schadevergoeding van ruim 6.000 euro betalen.