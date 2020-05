Man gebruikt werkvergunning om drugs te kopen in Nederland: 75 gram cannabis aangetroffen in wagen MMM

19 mei 2020

18u14 0 Peer Een man uit Peer heeft zijn werkvergunning gebruikt om drugs te kunnen kopen in Nederland. In zijn bestelwagen werd heel wat cannabis ontdekt.

De bestelwagen reed eerder die avond aan hoge snelheid over de Taunusweg in Bilzen. Het voertuig vertoonde verscheidene zichtbare defecten.

De politieagenten gingen over tot controle van de 26-jarige man uit Peer. Een doordringende cannabisgeur viel meteen op. Toen zij de bestuurder daarop attent maakten, overhandigde hij een kleine hoeveelheid marihuana. Een doorzoeking van het voertuig leverde echter nog meer drugs op. In totaal werd meer dan 75 gram cannabis aangetroffen.

De jongeman verklaarde werkzaam te zijn in Nederland en gaf toe zijn vignet van Covid-19 gebruikt te hebben om gemakkelijker drugs over de grens te kunnen brengen. De drugs werden in beslag genomen en de man werd meegenomen naar het politiebureau.