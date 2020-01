Man (73) uit Peer in coma geslagen, Afghaanse asielzoeker met psychiatrisch verleden aangehouden Marco Mariotti

23 januari 2020

09u34 0 Peer De 73-jarige Jos Haex uit Peer is maandagnamiddag bewusteloos aangetroffen op 100 meter van wagen nadat hij een wandeling was gaan maken. Vlakbij hem zat een verwarde Afghaanse asielzoeker die in het centrum van Helchteren verblijft. De man is opgepakt maar kan moeilijk verhoord worden. Speurders zitten momenteel met veel vraagtekens.

Jos Haex, een zeventiger uit Linde bij Peer ligt momenteel in een diepe coma en heeft hersenschade opgelopen nadat iemand hem ernstige hoofdwonden toebracht. De man werd maandagnamiddag aangetroffen na een wandeling in het bos aan de Diestersedijk. Daar gaat hij bijna wekelijks een wandeling maken in het natuurgebied.

“Een fietser heeft pa daar gevonden vlak aan zijn auto”, vertelt zoon Patrick. “Pa wandelt al jaren veel en zit in een wandelclub. Maar maandag ging het plots mis.” Wat er exact gebeurde is niet duidelijk, maar in de omgeving van Jos zat een Afghaanse man die geen Nederlands sprak. Na identificatie bleek hij afkomstig uit het asielcentrum van Helchteren in vogelvlucht een kilometer van waar Jos gevonden werd.

Pa is zo’n lieve en rustige man Zoon Patrick

De politie kwam ter plaatse, arresteerde de Afghaan en probeerde hem te verhoren. Dat lukte niet en de man maakt een bijzonder verwarde indruk. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte een psychiatrisch verleden heeft. Of hij de feiten pleegde is niet duidelijk, want een dader blijft logischer wijze nooit in de omgeving van zijn slachtoffer rondhangen.

Hersentrauma’s

Het parket zit met de handen in het haar en probeert duidelijkheid te scheppen. Maar de toestand van Jos is zorgwekkend. “Dat is momenteel het belangrijkste, dat pa zo snel mogelijk herstelt. Woensdagnacht namen ze nog scans van zijn hersenen, en de resultaten gaan ze ons straks mededelen. Sinds maandag is er eigenlijk niet veel veranderd, en dat baart ons zorgen. Hij heeft twee zware trauma’s op het hoofd, met zekerheid aangebracht door externen. Ook zijn oor is gehavend. Dus hij is zeker niet zomaar gevallen. Nergens anders heeft hij letsels. We begrijpen niet wat er gebeurd is, pa is zo'n rustige lieve man.”

Patrick wil zo snel als mogelijk opheldering van de zaak, ook om het geheel te kunnen plaatsen. “Bij een verkeersongeval of gewone val weet je duidelijk hoe en wat. Hier tasten we allemaal in het duister en aan pa kunnen we het nog niet vragen.” Het onderzoek loopt op volle toeren.