Man (73) die door Afghaan in coma werd geslagen is overleden Marco Mariotti

20 februari 2020

15u13 0 Peer Jos Haex (73) is vanmorgen om 7.30 uur overleden in het ziekenhuis. De man lag al sinds januari in coma nadat hij werd aangevallen door een Afghaanse asielzoeker. Er zal nu een autopsie worden uitgevoerd in het UZ Leuven. De Afghaan verschijnt morgen voor de raadkamer.

Jos werd in januari op straat aangetroffen na een wandeling in het bos aan de Diestersedijk in Peer. Vreemd genoeg zat er een Afghaanse man naast hem die ter plaatse werd opgepakt. De speurders hebben genoeg aanwijzingen om hem te verdenken van poging doodslag, maar officieel wil hij niet bekennen.

Sterker: de man communiceert totaal niet, en heeft een psychiatrisch verleden. Enkele weken voor hij Jos aanviel, werd hij zelfs gedwongen opgenomen in de psychiatrie, maar weer vrijgelaten na kort onderzoek. Die vrijlating blijkt Jos nu fataal geworden. “Het is alleen nog maar bergaf gegaan de laatste weken”, zegt zoon Patrick Haex. “Mijn zus is alle dagen bij hem gebleven en heeft constant gewaakt. Vanmorgen is hij rond 7.30 uur dan toch overleden. We hadden de hoop al langer opgegeven, maar dat het nu echt zover is komt toch haaan.”

Autopsie

Het lichaam van Jos werd intussen overgebracht naar het UZ Leuven voor een uitvoerige autopsie. Officieel is de poging doodslag of moord nu een moordzaak geworden. De verdachte zal morgen voor de raadkamer verschijnen. “De man, die nog maar sinds november vorig jaar in ons land is, zwijgt en gedraagt zich bijzonder apathisch”, zegt zijn advocaat Rolf Wouters.

“Hem verhoren is momenteel zo goed als onmogelijk. Hij is hier alleen zonder familie en ook de communicatie met hem en de rest in het asielcentrum verliep eerder al zeer moeizaam. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, we weten niet wat er is gebeurd.”

De familie zit sindsdien met evenveel vragen en verlangt naar antwoorden. “Als die man effectief psychiatrische problemen heeft, waarom kon hij dan vrij rondwandelen? Worden alle asielzoekers daar op gescreend? Volgens mij is dat zelfs amper mogelijk in praktijk, maar onze pa is hier nu wel het slachtoffer van geworden.”

Het lichaam van Jos zal ten vroegste zaterdag worden vrijgegeven. “We moeten nog alles beginnen regelen voor de uitvaart, en houden tegelijk contact met onze advocaat, want we zijn natuurlijk burgerlijke partij.”