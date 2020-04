Mama en papa ziek? Peer opent noodopvang voor kinderen. “We hopen deze plaatsen niet nodig te zullen hebben” Birger Vandael

20 april 2020

11u26 0

Voor kinderen waarvan de ouders besmet zijn met het coronavirus, is er vanaf vandaag een opvang beschikbaar in Sint-Gerardus te Peer. Deze kinderopvang stond leeg en wordt nu ingeschakeld als noodoplossing. Het gaat om een initiatief van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in samenspraak met het Agentschap Opgroeien.

De opvang is een soort laatste reddingsmiddel, want eerst wordt bij kinderen in een dergelijke crisissituatie geprobeerd om familiehulp, thuisverpleging of pleegzorg in te schakelen of huiswerkbegeleiding mogelijk te maken. Ook Kind en Gezin wordt geconsulteerd om opvang te zoeken. Voor de volgorde van dit ‘getrapt systeem’ werd reeds een stroomdiagram opgemaakt. Pas als alle alternatieven niet lukken, is er de opvang. Een gezinssituatie in Limburg waarbij een vader in het ziekenhuis lag en een moeder ziek thuis verbleef, maakte de noodzaak duidelijk.

Model over sectoren heen

“We zijn toen meteen in actie geschoten”, zegt Raf Van Hoof van het agentschap Opgroeien. Raf Van Hoof is ondersteuner bij het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Limburg. “Maar deze vraag oversteeg het klassieke jeugdhulplandschap. Vanuit CKG De Stap vertrok daarom een open oproep naar iedereen met ideeën. We betrokken actoren uit de kinderopvang, de lokale besturen, het onderwijs, de gezinshulp en vele anderen om samen een model uit te werken over sectoren heen.”

“CLB Limburg hielp met de uitwerking van draaiboeken en bracht medische ondersteuning in orde, CAW Limburg fungeert als aanmeldpunt. De eerstelijnszone Welzijnsregio Noord-Limburg, stad Peer en tal van anderen brachten ook allen expertise in, zodat kinderen van 0 tot 12 jaar oud in de best mogelijke en meest veilige omstandigheden kunnen opgevangen worden.”

Andere provincies

“Wie ziek wordt door het coronavirus moet eerst en vooral denken aan de gezondheid”, stelt minister Beke. “De eigen gezondheid en die van de omgeving. Soms is dat heel moeilijk, wanneer je als ouder zwaar ziek wordt. Wie zorgt er dan voor de kinderen? Ik ben heel tevreden dat we voor dit specifieke probleem nu een oplossing hebben, hier in Limburg. We willen dit nu ook snel uitrollen naar andere provincies.”

Er is in Peer plaats voor een leefgroep met een achttal kinderen tussen 0 en 12 jaar. Zij kunnen er onder meer beschikken over een computer. “We hopen oprecht dat we de plaatsen niet nodig zullen hebben”, besluit Raf Van Hoof. “Maar we zijn er klaar voor mocht het nodig zijn. Voor gezinnen mag het ook een geruststelling zijn te weten dat er toch een noodoplossing klaar is.”

“Het is hoopgevend te zien hoe snel gekende en nieuwe partners elkaar vinden in deze crisistijden”, zegt Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Opgroeien. “Dit biedt ook perspectief na Corona om sneller en gepaster in te spelen op de noden die er zijn.”