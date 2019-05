Ludo Driesen (64) schrijft debuutroman ‘Het Kraaiennest’: “Een ode aan Kleine-Brogel” Birger Vandael

24 mei 2019

15u40 13 Peer Je bent nooit te oud om iets nieuws te doen. Dat bewijst de Peltse schrijver Ludo Driesen door op zijn 64ste zijn debuutroman ‘Het Kraaiennest’ uit te brengen. Het verhaal speelt zich af in Kleine-Brogel. “Het boek is een ode aan mijn geboortedorp”, vertelt hij.

Ludo genoot een opleiding psychologie en was later actief in het onderwijs en in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg in Overpelt. Doorheen de jaren schreef hij verschillende boeken en artikels over geestelijke gezondheidszorg en opvoeding. Twee jaar na zijn pensioen begon hij aan een nieuwe uitdaging. “Het Kraaiennest vertelt het verhaal over hoe twee jongens van 12 jaar op zoek gaan naar juwelen in een oud herenhuis achter de kerk in het dorp”, licht Ludo een tipje van de sluier.

Ludo mikt met het verhaal mikt op kinderen van 10 tot 12 jaar en ging het al voorstellen in een lagere school. “Ik vroeg de leerlingen waarom ik het boek ‘Het Kraaiennest’ zou hebben genoemd. Zij waren ervan overtuigd dat kraaien de juwelen gestolen hadden en in hun nest hebben verstopt. Een fascinerende gedachte, maar je moet ‘Het Kraaiennest’ zelf maar lezen als je wil weten of dit klopt”, glimlacht hij. “In feite slaat het hele verhaal op een jeugdherinnering. Een oud huis in Kleine-Brogel heeft me mijn hele kindertijd gefascineerd. Ik heb het ‘gebruikt’ om het verhaal de juiste sfeer te geven.”

Jeugdjaren

De keuze voor Kleine-Brogel als decor bracht Ludo terug naar zijn jeugdjaren. “Het was alsof ik er als kind weer kon rondlopen”, geeft hij aan. “Iedere overeenkomst met bestaande figuren berust op louter toeval”, voegt hij daar fijntjes aan toe.

Voor de volwassene mensen uit Kleine-Brogel heeft het boek dus een extra dimensie: “Zij herkennen de plaatsen, de straten, de gebouwen… Ik heb al gehoord dat ze het bijzonder leuk vinden om mee te lopen met de kinderen in het boek en dat het bij hen ook herinneringen oproept. Dat stemt me wel tevreden.” Een toeristische brochure is ‘Het Kraaiennest’ niet. “Voor mensen die het dorp niet kennen, is het gewoon een spannend verhaal. En misschien een reden om eens naar Kleine-Brogel te komen”, lacht hij.

Vervolg

Ludo heeft de smaak nu wel te pakken als schrijver. “Ik wil zeker en vast nog fictie schrijven. Ik droom van een vervolg in eenzelfde omgeving, want ik ben me gaan hechten aan mijn personages. Natuurlijk moet het verhaal dan wel uitgegeven worden, dat is nog steeds moeilijker dan het schrijven zelf.”

Het eerste hoofdstuk van het boek is te lezen via www.ludodriesen.be en het volledige werk is aan 15 euro verkrijgbaar bij de betere boekhandel en online via diverse webshops.