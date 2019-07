Luchtmachtbasis in Kleine-Brogel krijgt 150 miljoen en blijft zo vaste waarde: “We verwachten een stijging in de tewerkstelling” Birger Vandael

08 juli 2019

18u40 0 Peer Vandaag raakte bekend dat de luchtmachtbasissen van Kleine-Brogel en Florennes een facelift krijgen van opgeteld 275 miljoen euro. Met dit geld worden ze klaargestoomd voor de komst van de nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen. In Kleine-Brogel zijn ze tevreden dat de basis een vaste waarde blijft. “We verwachten een stijging in de tewerkstelling”, voorspelt basiscommandant Jeroen Poesen.

Het geld is voor een groot deel bestemd voor de nodige aanpassingen om de F-35’s te kunnen ontvangen. “We hebben nog geen uitgewerkt plan en zijn nu de verschillende mogelijkheden aan het bekijken”, stelt Poesen. Feit is dat het geld zou gaan naar gebouwen waar de vliegtuigen kunnen onderhouden en opgesteld worden en waar de piloten en technici kunnen verblijven. Voor Kleine-Brogel zou er een bedrag van om en bij de 150 miljoen euro voorzien zijn.

In 2027 naar Kleine-Brogel

In 2023 zullen de vliegtuigen in de VS aan België geleverd worden. In 2025 komen deze dan naar Florennes en in 2027 volgt Kleine-Brogel. In totaal gaat het om 34 exemplaren. “Onze piloten en technici worden betrokken bij de vorming en opleiding in de VS dus zij zullen geen achterstand opbouwen”, zegt Poesen. De werken in Kleine-Brogel zouden van start gaan in het voorjaar van 2023, een jaar na Florennes. “De infrastructuur in Florennes is verouderd dus het is logisch dat de werken daar eerder beginnen. De komst van de F-35’s zorgt sowieso voor kansen bij bedrijven die werken rond beveiliging en infrastructuur. Zij die mee zijn met de moderne richtlijnen hebben kans om een stevige graan mee te pikken.”

Naast de investeringen voor de F-35-s gaat er in Kleine-Brogel ook heel wat geld naar andere infrastructuurwerken. Zo komt er in Kleine-Brogel een nieuwe verkeerstoren met bijhorende radars voor luchtverkeersleiding. Ook de toplaag van de landingsbaan van drie kilometer lang wordt volledig vernieuwd en verder zijn er enkele beveiligingsprojecten. Met ook nog de introductie van de Airbus A400M is het zeker dat er voldoende bedrijvigheid zal blijven in Kleine-Brogel. “De overschakeling van F-16-s op F-35-s zorgt voor een golf van motivatie en optimisme”, knikt Poesen. In Koksijde is er nog een helikoptereenheid, maar Kleine-Brogel is de enige echte luchtmachtbasis van Vlaanderen.

Verschuiving naar civiele jobs

Het is zeker dat er de komende jaren niet minder werk zal zijn in Kleine-Brogel. Goed nieuws voor de 1.350 mensen die er werken. “Er is wel een verschuiving van militaire jobs naar civiele jobs”, vult Poesen nog aan. Ook schepen van Economie Sigrid Cornelissen (CD&V) ziet de beslissingen als een positief signaal: “Indirect zijn er zeker kleine, positieve effecten mogelijk voor de tewerkstelling en de lokale aannemers. De militaire gebouwen zijn in principe vrijgesteld van een onroerende voorheffing, maar dat wordt deels gecompenseerd door FOD Binnenlandse Zaken dus als de waarde van de basis stijgt, kan dat ook goed nieuws voor onze kas zijn. Het is in elk geval een geruststelling dat de basis in Kleine-Brogel een verzekerde toekomst heeft.”