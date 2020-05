Lokale radiozender FM Goud krijgt 5.000 dollar van Google Birger Vandael & Jempi Welkenhuyzen

21 mei 2020

22u02 2 Peer De lokale radiozender FM Goud die in Noord-Limburg actief is, heeft uit onverwachte hoek financiële steun gekregen. Multinational Google steunt FM Goud zowaar voor een bedrag van 5.000 dollar (4.567 euro). “We bleken te voldoen aan de voorwaarden van het noodfonds en hebben deze week het goede nieuws gekregen", vertelt radiobaas Michel Vanderfeesten.

Omdat de lokale media zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, richtte Google een noodfonds JERF (‘Google News Initiative’s Journalism Emergency Relief Fund’). Meer dan 12.000 initiatieven uit ruim honderd landen waagden hun kans en FM Goud was één van de gelukkigen.

“De lokale en regionale radiozenders hebben het inderdaad niet gemakkelijk. De kosten lopen door, maar de reclame-inkomsten waarvan ze afhankelijk zijn, vallen enorm terug”, zegt Vanderfeesten. “Toen we lazen over het noodfonds van Google, twijfelden we geen minuut. Het noodfonds is bedoeld voor kleine en middelgrote nieuwsorganisaties die origineel nieuws produceren voor lokale gemeenschappen en getroffen worden door de coronacrisis. We dienden meteen een uitgebreid Engelstalig dossier in. Dat heeft hen overtuigd.”