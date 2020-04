Lokale muzikanten eren helden van de zorg met unieke versie van ‘Heroes’ Birger Vandael

24 april 2020

11u44 0 Peer Normaal had vanavond het Lokale Helden-concert van Muilpeer plaatsgevonden. Omdat het publiek nu niet naar het podium kan, komt het podium naar het publiek. Enkele lokale muzikanten brachten samen een Noord-Limburgse versie van Heroes van David Bowie uit. Dat dient als eerbetoon aan alle helden uit de (corona)zorg.



Op de sociale media van Muilpeer dropten heel wat andere muzikanten reeds een muzikale bijdrage. Ook bij Mario Goossens (drummer van Triggerfinger en Sloper), Davy Deckmijn (drummer van Zornik en Tom Helsen), Joris Thys (drummer bij Roza Parks en Jacle Bow), Jan Bas (zanger bij Rusty Roots en O’Jay & The Southern Company), Dennis Boonen (gitarist bij Roza Parks), Roel Vanbuel (gitarist en zanger bij Roza Parks), Pieter-Jan Decraene (gitarist bij Rhinos Are People Too, Danny Blue & The Old Socks) en Nico Vanhove (drummer van Rusty Roots) springen de vonken eraf. De jongeren van Muilpeer reageren aangenaam verrast.