Likje verf voor pompen in stadscentrum Birger Vandael

22 april 2020

13u29 0

Momenteel is het erg rustig in het stadscentrum van Peer. Voor de Technische Dienst het ideale moment om wat klusjes op te knappen. Zo krijgen de verschillende pompen momenteel een likje verf. Stadsmedewerker Ronald is deze week met verfkwast en rol aan de slag in het centrum van Peer waar hij de verschillende stadspompen onder handen neemt. Peer telt nog vier stadspompen die in het verleden de functie van openbare pomp hadden. De bekendste is de pomp met de peer, midden op het marktplein.