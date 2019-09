Leen Dendievel in ’t Poorthuis BVDH

19 september 2019

Op woensdag 9 oktober komt actrice Leen Dendievel in het kader van de Werelddag Geestelijke Gezondheid naar ’t Poorthuis. Ze geeft meer uitleg over het fenomeen van paniekaanvallen, waar ze zelf ook mee te maken kreeg. In haar tweede boek ‘Asem’ gaat ze dieper in op de problematiek, de oorzaken en de manieren om het te voorkomen. De lezing loopt van 20.30 tot 22 uur en het kost 7 euro om aanwezig te zijn. De kaartenverkoop loopt via BICC.