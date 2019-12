Langgestrekte hoeve aan Heihuiskens krijgt 99.000 euro voor renovatie BVDH

17 december 2019

11u19 3 Peer Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent 99.303,58 euro toe voor de restauratie van de hoeve aan de Heihuiskens in Peer. “De typerende langgestrekte hoeve getuigt van de landbouwbedrijvigheid in Vlaanderen in de eerste helft van de 20ste eeuw. Na de restauratie kan ze opnieuw als woning worden gebruikt", zegt Diependaele.

Structureel is de hoeve nog in redelijke staat, maar enkele scheuren in de gevels wijzen op lokale onstabiele grond of verzakkingen in de ondergrond. Scheuren aan de raamopeningen wijzen dan weer op stabiliteitsproblemen van de achterliggende draagstructuur.

Dankzij de restauratiepremie kunnen werken uitgevoerd worden zodat de situatie niet verslechtert. Daarnaast worden vochtproblemen aangepakt, komt er een nieuw dak met dakpannen en wordt het buitenschrijnwerk in de oorspronkelijke staat hersteld.

Architectuurhistorische waarde

De woning zelf dateert volgens de bronnen uit 1925. Ze werd in 2009 beschermd omwille van de architectuurhistorische en volkskundige waarde. Vooral de traditionele architecturale elementen van de goed bewaarde hoeve zijn waardevol: de verankerde baksteenbouw, de gecementeerde plint en lekdrempels van de getoogde muuropeningen en het zadeldak. In de hoeve zijn cementtegelvloeren, binnendeuren en twee marmeren schouwen mooi bewaard.

Zoals vaak het geval was, is de westelijke zijpuntgevel blind als beschutting tegen de felle westenwind, terwijl de voorgevel volledig naar het zonnige zuiden is gekeerd. “De hoeve met traditioneel erf is mooi gelegen in open agrarisch gebied”, aldus ook Diependaele.