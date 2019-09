Kom te voet of met de fiets naar centrum tijdens ‘Autovrije Zondag’ BVDH

16 september 2019

De stad Peer nodigt aanstaande zondag, op ‘Autovrije Zondag’, iedereen uit om met de fiets of te voet naar het stadscentrum te komen. De fietsstraat op de Markt is autovrij en voor enkele uren het speelterrein van jong en iets minder jong. Je kan er jezelf uitleven op de step of loopfiets. Kinderen kunnen terecht op een springkasteel en klimmuur. Je vindt er ook het meest milieuvriendelijke aanbod van de fietshandelaars Kerkhofs en Deckers en de garages EJ auto’s, Lenders en Vanbussel. De autovrije zondag loopt van 13 uur tot 17 uur.