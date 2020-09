Kleuterjuf Shana (26) maakt prentenboek over coronavirus: “Het begon als voorleesverhaaltje en werd een onverwacht succes” Birger Vandael

01 september 2020

Het begon een half jaar geleden toen Shana net als al haar collega’s op basisschool Campus FLX in Leopoldsburg plots niet meer voor haar klasje mocht staan. “Ik geef normaal les aan de allerjongste kleuters van 2,5 tot 4 jaar en plots viel mijn bezigheid weg. Omdat ik een bezige bij ben, ben ik al snel begonnen met het voorlezen van verhaaltjes voor kleuters. Via filmpjes verzond ik deze dan naar de ouders, zodat ik er toch nog een beetje was voor de kinderen.”

Al snel bleek de vraag naar Shana's filmpjes groter te zijn dan aanvankelijk ingeschat. “Ik begon met een YouTube-kanaal en een Facebookpagina, zodat het voor iedereen gemakkelijk was om te volgen. Ondertussen kreeg ik ook vaak de vraag hoe ouders aan hun kinderen moesten uitleggen wat de coronacrisis inhield. En daar ben ik een verhaaltje rond gaan bouwen."

Prentjes van vriendin

Shana ging aan de slag met rijmvormen (“dat horen kinderen graag”) en contacteerde ook haar goede vriendin Robin Waegeneire om haar verhaal in prenten te gieten. “Het virus wordt in het groen voorgesteld, terwijl de rest in zwart-wit staat. Op die manier is het virus erg zichtbaar, terwijl het in het echte leven niet te zien is. Vervolgens heb ik het boekje laten drukken. Vooral bij wijze van herinnering, op dat moment was ik niet bezig met verkopen.”

Veel ouders lieten aan Shana weten dat het boekje een heel leuk idee was. “De vraag naar het prentenboekje bleek niet bij te houden. Uiteindelijk heeft een uitgever het gegeven opgepikt. Nu zal het geheel in een nieuw jasje worden gegoten en komt het boek in de winkels. Wie nu al een exemplaar van mij gekregen heeft, heeft een soort van ‘limited edition’.

Open einde

Veel kindersprookjes kennen een ‘happy end', Shana heeft daarentegen gekozen voor een open einde. “Ik geef de kinderen vooral tips om het virus te helpen terug naar huis te gaan. Bovendien vertel ik hen dat iedereen veilig en gezond zal blijven. Het was moeilijk om het verhaal echt af te sluiten, want niemand weet wat er nog komt. Misschien schrijf ik op een dag wel een vervolg.”

Nadat Shana in juni ook al eens het verhaal voorlas aan haar kinderen, zal ze dit tijdens het nieuwe schooljaar opnieuw doen. “Misschien niet de eerste schooldag, want die is altijd nogal hectisch. Andere leerkrachten hebben me inmiddels ook laten weten dat ze het verhaal gaan gebruiken in hun lessen. Ik ben heel benieuwd naar de reacties, al is het sowieso wel leuk dat iedereen zo enthousiast is!”

Binnenkort zal het boek online al te koop zijn. Mensen die geïnteresseerd zijn en op de hoogte willen blijven kunnen hun mailadres doorgeven via de Facebookpagina ‘Juf Shana’. Zij krijgen een persoonlijk mailtje op dag van uitgave.(Boeken)winkels die interesse hebben mogen ook altijd contact opnemen.



