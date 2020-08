Kleine-Brogel noteert hittegolf van 18 dagen PhT

23 augustus 2020

15u24 0 Peer Limburg heeft zijn reputatie als warmste plek van het land opnieuw alle eer aangedaan. Op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel kwam vandaag, zondag, met somber en koel weer een einde aan de hittegolf die er op 5 augustus was begonnen. Achttien dagen op rij bleef het kwik er boven 25 graden, twaalf daarvan waren tropisch (boven 30 graden) met een piek van 36,7 graden op 8 augustus.

Augustus 2020 zorgde in het hele land voor enkele records. Zo werd het in Ukkel op 8 augustus 35,9 graden, een absoluut maandrecord. De reeks van acht tropische dagen van de 6de tot de 13de was de langste ooit voor augustus. Enkel in juni-juli 1976 was er nog een straffere serie van 15 tropische dagen. Maar terwijl de officiële, landelijke hittegolf in Ukkel na twaalf dagen eindigde (5-16 augustus), bleef de temperatuur in Kleine-Brogel nog zes dagen langer dagelijks boven 25 graden klimmen.

Een recordduur voor een ‘regionale’ hittegolf is dat echter niet. In 2006 pakte Kleine-Brogel uit met een ongeëvenaarde reeks van 33 dagen. Van 29 juni tot 31 juli werd het elke dag warmer dan 25 graden, waarvan er 19 tropisch waren.

Of deze maand augustus de warmste ooit wordt, is twijfelachtig. Na 22 dagen staat het etmaalgemiddelde op 22,7 graden. Wellicht blijven we uiteindelijk onder het record van 21,2 graden uit 1997. De komende week liggen de temperaturen immers aan de (erg) koele kant, met het dieptepunt op vrijdag en zaterdag.

