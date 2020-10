Kings, Wings, Queens & F-16’s schitteren op kalender: geen opendeurdag op luchtmachtbasis, dus pakken militairen en piloten uit met unieke foto’s Birger Vandael

10 oktober 2020

19u18 16 Peer De luchtmachtbasis van Kleine-Brogel organiseerde in 2019 in het najaar een speciale ‘opendeurdag’ waarop duizenden mensen kwamen kijken wat er allemaal gebeurt binnen de beschermde muren. Dit jaar wilde de vliegbasis opnieuw uitpakken met een dergelijk initiatief, maar door het coronavirus kon dat niet plaatsvinden. De piloten pronken nu met een origineel alternatief: ze maakten een speciale kalender in luchtvaartthema.

Op de luchtmachtbasis vindt men het belangrijk om op goede voet samen te leven met de buren. Zo kondigt men de laatste tijd altijd aan wanneer er een onverwachte knal – een vliegtuig door de geluidsmuur bijvoorbeeld – kan plaatsvinden. Dat zorgt ervoor dat het aantal klachten over geluidshinder fors verminderd is. Ook met de opendeurdagen wil de basis aantonen dat ze niet op een eiland in Limburg wonen.

Geen geld

“We hebben net als iedereen ingrijpende maatregelen doorgevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, vertelt communicatieverantwoordelijke Sarah Damiaans. “Ook wij zijn bezorgd om ons personeel, hun families, onze bezoekers en hun naasten. Bovendien willen we de operationele output van de basis niet in het gedrang brengen. Bijgevolg vielen alle evenementen in het water. Het werd dus stil bij ons in ‘KeeBee’, waardoor we ook geen geld in het laatje krijgen voor de goede doelen die we steevast ondersteunen.”

Gewone mensen

Gelukkig bleek men binnen de basis over voldoende creativiteit te beschikken om een alternatief te bedenken. “Met onze kalenders geven we een inkijk in de dagelijkse taken van onze militairen”, legt Damiaans uit. “We willen aantonen dat het ook maar gewone mensen zijn wanneer ze geen blauw of kaki werktenue dragen. Ze hebben allemaal ook hun bijzonder hobby’s en eigen stijl. De kalender is bijgevolg een echt collector’s item.”

Goede doelen

De verkoop van de kalender, die de naam ‘Kings, Wings, Queens & F-16’s’ kreeg, zal geld in de kassa brengen waarmee de luchtmachtbasis MS-Liga Vlaanderen en vzw Boemerang kan ondersteunen. “Net in deze periode verdienen zowel het zorgpersoneel als de MS-patiënten extra aandacht”, klinkt het nog bij de luchtmachtbasis.

De kalenders kosten 18,50 euro en zijn te koop via de webshop van de luchtmachtbasis op https://webshop.kleinebrogelairbase.be/. Naast een pocketbag en een infomagazine kan u daar overigens ook het speciale KeeBee(r) aankopen. Dat wordt geleverd in een speciale ‘custom made box’ en bevat zes flesjes.

Een preview van de prachtige foto’s in de kalender: