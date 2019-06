Kinderen leren water drinken dankzij waterfeest op Sint-Elisabethschool Birger Vandael

07 juni 2019

15u36 0 Peer Op de Sint-Elisabethschool in Wijchmaal speelden kinderen vandaag twister rond hydratatie, maakten ze satés van groenten en fruit en speelden ze watertikkertje. De school vierde immers het waterfeest. Een organisatie van GoodPlanet Belgium en Spa die kinderen, ouders en het hele schoolteam willen sensibiliseren over het belang van water drinken.

Maar liefst drie op vier kinderen komen gedehydrateerd aan op school. Ze komen niet aan de anderhalve liter die ze per dag moeten drinken en hebben hierdoor hoofdpijn, concentratieverlies, krampen en urineweginfecties. Op het waterfeest worden jaarlijks vijf Waalse en vijf Vlaamse scholen getrakteerd op een themadag rond water.

Arthur de eend

“De dag begint speels met een uiteenzetting over de avonturen van Arthur de eend”, vertelt Anna Leonard van GoodPlanet. “Die vertelt de verhalen over Olivia de schildpad die water moet drinken en een eekhoorn die te veel frisdrank gedronken heeft. Vervolgens zijn er spelletjes zoals muziek maken met water en het zelf maken van limonade, of leren kinderen in een winkeltje spelenderwijs hoeveel suiker er in frisdranken zit. “

Ook de leerkrachten krijgen doorheen de dag de nodige uitleg. “Net als kinderen weten velen van hen niet hoeveel suiker er in pakweg chocomelk zit. We merken dus wel dat deze dag helpt bij het bewust maken van het probleem.”