Kermis Grote-Brogel is eerste die hervat in Peer Birger Vandael

09 juli 2020

11u42 0 Peer De stad Peer heeft op basis van het advies van de Nationale Veiligheidsraad besloten dat kermissen in de stad weer plaats mogen vinden. Op 12 en 13 juli zal Grote-Brogel de eerste kermis na de lockdown ontvangen.

De heropstart van de kermissen gebeurt met de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo zullen de uitbaters van de kermiskramen een mondmasker moeten dragen en er zal aan elke attractie ontsmettingsgel staan. Het Stadsbestuur zorgt voor informatiepanelen en desinfecterende gel aan de toegangen van de kermis. Daarnaast wordt de looprichting duidelijk aangegeven, zodat bezoekers op een veilige manier over de kermis kunnen wandelen. Uiteraard blijven ook de basisregels gelden.

In Peer zijn er kermissen op 12 en 13 juli in Grote-Brogel, op 26 en 27 juli in Kleine-Brogel, op 2 en 3 augustus in Wijchmaal, op 5, 6 en 7 september in Peer-centrum en op 27 en 28 september in Kleine-Brogel.