Jongerencentrum ‘De Bak’ opent in voormalig politiegebouw: hier kan je pralines kopen, repeteren, werken en psychologische hulp vragen Birger Vandael

27 februari 2020

14u00 4 Peer Dit weekend opent op de markt van Peer het jongerencentrum ‘De Bak’ in het voormalige politiegebouw. De nieuwe thuis voor de Peerse jeugd is veel meer dan alleen een ontmoetingscentrum. Er is immers plaats voor een pop-upwinkel en je kan er ook terecht om te werken, te vergaderen, te repeteren en zelfs hulp te vragen voor psychologische problemen.

In de jaren zeventig en tachtig lag er met de Boskar al een dynamisch jeugdhuis in het centrum van Peer, de laatste jaren was de jeugd thuis in jeugdhuis De Container. Door het verdwijnen van dat jeugdhuis was er in de stad nood aan een nieuw jeugdcentrum. “Het is een traject van vijf jaar geweest", vertelt schepen van Jeugd Liesbeth Diliën (CD&V). “We dachten samen met de jongeren na over de locatie en de invulling en zijn zo uitgekomen bij dit concept. Alles gebeurt in samenspraak met de buren, die hier reeds een rondleiding kregen.”

Keuvelen in oude cellen

In een eerste fase werd het bestaande gebouw gerenoveerd en ingericht. Op de benedenverdieping ligt nu het jongerencafé en een pop-upruimte met etalage voor jonge ondernemers. Wanneer je goed kijkt, herken je nog de oude cellen van het politiegebouw. Daar kunnen jongeren gezellig keuvelen. Op de eerste verdieping is er dan de ruimte voor vergaderzalen en ligt een geluidsdichte repetitieruimte. De zolderruimte is geschikt voor workshops en bevat ook een keuken.

Drie pijlers

Volgens burgemeester Steven Matheï (CD&V) heeft ‘De Bak’ drie pijlers: “Op cultureel vlak is er een breed aanbod. Het jeugdcafé wordt uitgebaat door de jongeren die de voorbije jaren actief waren in De Container. Het café is open op woensdagnamiddag, vrijdagavond en zaterdagavond. We spelen ook in op activiteiten in het centrum en openen bijvoorbeeld ook tijdens de wekelijkse oldtimerhappening op donderdag. Het programma zal erg gevarieerd zijn met kookworkshops en yogalessen. De participatie van jongeren hierbij is een belangrijke factor.”

De tweede pijler is het sociaal gegeven: in De Bak zal immers een medewerker van JAC Limburg halftijds aanwezig zijn. “Ik sta in voor de begeleiding van jongeren tussen 12 en 25 die vragen hebben over bijvoorbeeld pesten of een echtscheiding van de ouders. Dit gebeurt gratis, vertrouwelijk en zo anoniem en vrijblijvend mogelijk”, vertelt Elies Vaneerdewegh. Die hulpverlening kent ook een online kanaal.

Ambachtelijke pralines

Een derde pijler is het ondernemend vlak. In een pop-up kunnen jonge ondernemers tot een half jaar lang hun product of dienst tonen aan Peer. Pralinier Gunter Verstraete (23) zal van vrijdagnamiddag tot en met maandagvoormiddag zijn ‘Chocolade Verstraete’ uitbaten. “Wanneer mijn zaak geopend is, zal ik zelf ook ambachtelijk pralines bereiden, zodat klanten het productieproces kunnen volgen. Als dit aanslaat, ga ik later misschien op zoek naar een eigen plekje, zodat het volgende jonge talent mij hier kan opvolgen."

In een tweede fase zal op het binnenplein een polyvalente kelderruimte worden gebouwd die dienst zal doen als ondergrondse fuifzaal. Op termijn zullen er dus ook stevige feestjes voor de jeugd volgen. “Met dit centrum dragen we bij aan een nieuwe centrumdynamiek”, besluit Matheï tevreden.

Zaterdag (15-22 uur) en zondag (14-20 uur) zijn er opendeurdagen in ‘De Bak’.