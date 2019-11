Jongerenadviescentrum krijgt plaats in jongerencentrum De Bak

BVDH

28 november 2019

15u57 0 Peer De Stad Peer wil dat elke Perenaar zich goed in zijn vel voelt. “In het beleidsplan 20-25 reserveren wij daarom een bijzondere plaats voor jongerenwelzijn in het jongerencentrum De Bak. Wij zetten er een samenwerking met het JAC (Jongerenadviescentrum) voor op”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V).

Rond Rode Neuzen Dag wordt er veel gepraat over geestelijke gezondheid, het ideale moment voor Peer om haar plannen voor de komende jaren uit de doeken te doen. “Het JAC is wel aanwezig in Lommel, maar door de afstand en slechte mobiliteit voor de meeste jongeren moeilijk bereikbaar”, aldus Matheï. “Door een medewerker van het JAC in Peer aan het werk te zetten, kan deze een vertrouwenspersoon worden voor de jongeren. Bovendien vinden de jongeren het JAC in een voor hen vertrouwde omgeving waardoor de drempel lager ligt.”

679.000 euro voor geestelijke gezondheid

De stad legt ook een link naar andere, bestaande projecten. Zo bestaat er al enkele jaren een een huiswerkbegeleiding waarbij jongeren uit het middelbaar onderwijs kunnen rekenen op ondersteuning bij het maken van schooltaken. De komende zes jaar voorziet Peer een budget van 679.000 euro voor projecten in verband met geestelijke gezondheid. “Naast de inzet van eigen personeel en de samenwerking met het JAC plannen we ook een project voor de ondersteuning van volwassenen waarvoor er samengewerkt wordt met de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.”

Het gloednieuwe jongerencentrum ‘De Bak’ moet tegen februari 2020 de deuren openen en de ontmoetingsplaats bij uitstek worden voor de lokale jeugd.