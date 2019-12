Jonas Geirnaert en Julie Mahieu vertellen over ‘De Dag’ BVDH

02 december 2019

14u28 0

Voor de derde editie van ‘Op de Kaffa met’ heeft het BICC 't Poorthuis Jonas Geirnaert en Julie Mahieu kunnen strikken. Zij zullen op zondag 2 februari vanaf 10.30 uur vertellen over the making-of van fictiereeks ‘De Dag’. Bezoekers krijgen zo een inzicht in de creatieve hersenspinsels van deze twee bedenkers. Ook de tweede editie van ‘Op de Kaffa met’ was zeer geslaagd. In een intieme setting vertelde Stijn Meuris over het creatieve proces achter Noordkaap, terwijl iedereen op zondagvoormiddag van een goeie jat koffie kon genieten. Op dinsdag 3 december om 9 uur start de inschrijving voor de derde editie. Met een Pieterpas betaal je 8 euro, anders is de prijs 10 euro.