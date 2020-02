Joke wint elektrische auto met wedstrijd op Q-music: “Dankzij geboortedata van twee zoontjes” Marco Mariotti

02 februari 2020

14u33 0 Peer Qmusic-luisteraar Joke Schrijver (33) uit Peer is de winnaar van de Hyundai Kona Electric. Joke raadde als eerste hoeveel kilometer Qmusic-dj Inge De Vogelaere in totaal zou rijden tijdens haar vierdaagse testrit: 1406 kilometer. “Ik kan het nog steeds niet geloven", reageert ze.

Qmusic-dj’s Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck begonnen de week met een zotte actie. Het ochtendtrio gaf een Hyundai Kona Electric weg aan een luisteraar. Om er zeker van te zijn dat de auto tiptop in orde was, ging Inge er deze week een ‘testritje’ mee doen.

Die rit duurde vier dagen en werd een heuse roadtrip gelinkt aan een wedstrijd. Onderweg kreeg ze heel wat opdrachten om uit te voeren. Zo trok ze met de auto naar Parijs, bracht ze The Voice van Vlaanderen-winnaar Ibe naar huis, maakte ze een ritje door de Beekse Bergen en reed ze een toertje op het Circuit van Zolder met Anthony Kumpen.

Geboortedata zoontjes

Wie kon raden hoeveel kilometer Inge op het einde van de ‘testrit’ had afgelegd, won de Hyundai Kona Electric. En Joke Schrijvers uit Peer zat er knal op. “Ik wist al snel dat het meer dan 1000 kilometer moest zijn", vertelt ze. “Na wat tellen en schatten kwam ik uit op enkele honderden kilometers meer, maar je moet een getal gokken.” Joke hield het bij de geboortedata van haar zoontjes, jarig op 4 en 6 december en koos voor 1.406. Ze gaf het getal door via de Q-app en kreeg na afloop van de wedstrijd telefoon. “Joke, je bent één van de acht finalisten. Hou je paraat, want de kans bestaat dat er straks een wagen voor je deur stopt.”

Nog acht andere bellers hadden het getal juist geraden, maar Joke bleek de snelste. “En ik ben er héél blij mee. Het is een volledig elektrische wagen waar die ik voor en woon-werkverkeer zal gebruiken. Je kan die gewoon met de kabel thuis opladen, héél handig en volgens mij ook zuinig in stroomverbruik. Mijn vrouw mag er zéker ook mee rijden, en we kijken er al naar uit om met ons gezinnetje een rit te maken. Want toegegeven, eigenlijk hebben de kindjes de auto gewonnen.”

Het gezin krijgt in maart de gloednieuwe wagen thuis geleverd. En de kopie van de auto in taartvorm heeft ook alvast gesmaakt.