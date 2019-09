Jeugdverenigingen gaan terug van start BVDH

02 september 2019

12u26 1

In september starten ook de Peerse jeugdverenigingen met een nieuw werkjaar. Traditioneel gaat dat gepaard met een startdag waarop jongeren kennis kunnen maken met de bende. KSA Linde start op zondag 15 september aan de jeugdlokalen Linde. Kinderen vanaf het eerste leerjaar zijn welkom voor een activiteit van 13.30 tot 16.30 uur. Scouts en gidsen starten diezelfde zondag in de voormiddag (9.30 uur - 12.30 uur) overigens ook hun jaar aan De Reep. KLJ Linde opent op zaterdag 21 september aan de jeugdlokalen en Chiro Jongens Peer ten slotte start het werkjaar aan De Reep op zondag 22 september. Via hun website en Facebookpagina communiceren de verenigingen over de precieze details.