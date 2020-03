Jean Henkens (64), “De schepper van Center Parcs”, is nog niet toe aan pensioen Birger Vandael

13 maart 2020

09u30 0 Peer Al veertig jaar werkt Jean Henkens (64) uit Molenbeersel dag in dag uit voor de vakantieparken van Center Parcs. De bioloog tekent de terreinen van nieuwe parken uit, stuurt de groendienst en denkt na over alle nieuwigheden in de parken. “Ik heb mijn ziel in dit bedrijf gestoken”, geeft hij aan. “Elke dag ben ik bezig met het evenwicht tussen mens en natuur te verbeteren.”

Jean studeerde ruim veertig jaar geleden af als bioloog en landschapsarchitect. “In die stiel was er toen geen werk te vinden. Na wat zoeken kwam ik uiteindelijk terecht op de groendienst van het toenmalige Sporthuis Centrum. De bedoeling was om daar enkele maanden te blijven, tot ik iets beters zou vinden.”

Al snel kwam Jean in contact met de oprichter Piet Derksen. “Ik zag dat er kansen lagen in het park. In de winter kwamen er toen amper mensen, dus stelde ik voor om in de parken een exotisch landschap te creëren. Zo zouden klanten er ook in de koude maanden ontspanning vinden. Ik geloofde echt dat we een half miljoen klanten konden aantrekken. Daarover heb ik tientallen discussies met Piet gevoerd. Ik werd wel honderd keer ontslagen, maar telkens weer aangenomen door zijn vrouw”, glimlacht hij.

Zelfstandig De Vossemeren uitgetekend

Sporthuis Centrum werd Center Parcs en Derksen overleed op 83-jarige leeftijd. Jean is er nog steeds: “In 1987 mocht ik met De Vossemeren voor het eerste een park volledig zelfstandig vanop een wit papier invullen. Dat is misschien wel de creatie waar ik het meest fier op ben”, blikt hij terug.

Vandaag bestaat de job van Jean uit drie gelijke delen. “Ten eerste teken ik de nieuwe parken in Europa uit. Het is aan mij om te bepalen waar het centrumgebouw komt en hoe deze architecturaal in het landschap past. We hebben inmiddels een dertigtal parken van Noord-Duitsland tot aan de Pyreneeën. Ik moet dus best wel wat kilometers maken voor de verkenningen.”

Tuinman van de schepper

“Bovendien stuur ik in al deze parken ook de groendienst aan. Het is mijn doel om mijn passie over te brengen op mijn medewerkers. Ik noem mezelf een tuinman van de schepper en ik vraag aan hen om deze schepping te proberen begrijpen. Ze moeten het als een eer zien dat er elk jaar meer dan een half miljoen mensen in hun tuin komen.”

Ten derde is Jean ook adviesgever bij de nieuwigheden binnen de bestaande parken. “Ik bedenk mee alle innovaties. Het is natuurlijk niet aan mij om de hellingsgraad van een glijbaan te bepalen, maar ik zeg wel welk type glijbaan er in een bepaalde jungle-omgeving kan komen en welke kleur deze het beste krijgt.

Deze week kwam De Vossemeren in het nieuws toen er melding was van een kakkerlakkenplaag. Na navraag bleek het om kevers te zijn die het park zelf uitzet om luizen en dor hout te verorberen. “Het is jammer dat mensen zomaar kritiek geven zonder te weten wat de functie van zo’n diertje op de aardbol is. ‘Kakkerlak’ klinkt vies en dan reageren mensen meteen negatief, terwijl ze bij plastiek en chemicaliën helemaal anders zijn ingesteld. Dat vind ik erg spijtig.”

Pythons en gekko’s

Jean herinnert zich een gelijkaardig verhaal uit het verleden: “Ik heb ooit eens een aantal pythons gekregen van de erfgenamen van een overleden buikdanseres en deze uitgezet in het Heijderbos (park in Nederlands Limburg). Deze slangen waren ongevaarlijk, maar een dag later stond er een moeder met haar twee kinderen bij de directie om haar beklag te doen. Die slangen zijn uiteindelijk alsnog gevangen genomen en hebben niet lang meer geleefd. Bij zo’n zaken moet ik misschien beter informeren, zodat mensen niet nodeloos in paniek geraken.”

Het is Jean zijn lust en leven om op dergelijke wijze de natuur in stand te houden. Want de bewuste kevertjes die deze week in het nieuws kwamen, worden op hun beurt weer opgegeten door gekko’s. Het is Jeans manier om de chemicaliën in de parken te weren. “Het tropisch landschap bij ons is puur natuur, ik voer een strijd tegen de palmboommaffia”, stelt hij trots.

Als een schilder

Over een pensioen wil de man uit Molenbeersel nog niet nadenken. “Dit blijf ik doen tot ik sterf. Nochtans is niets van Center Parcs mijn eigendom. Ik voel me een beetje als een schilder. Die verkoopt zijn werk ook, maar het zal altijd een beetje van hem blijven. Ik gun iedereen een job die hij of zij met evenveel passie als ik kan uitvoeren.”