Inwonersaantal België stijgt, maar niet in Peer Birger Vandael

17 juni 2019

Het Belgische statistiekbureau Statbel heeft vandaag de officiële bevolkingscijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat ons land net iets meer vrouwen dan mannen telt en dat de Belgische bevolking net als de voorbije jaren groeit. Opvallend is dat Peer minder inwoners telt dan vorig jaar. Vorig jaar telde de stad nog 16.406 Perenaars, dit jaar zijn ze nog met 16.357. Dat maakt dus een verschil van 49, wat ingaat tegen de trend. In buurgemeente Hechtel-Eksel groeide het inwonersaantal bijvoorbeeld met 129 inwoners. Ook van 2017 naar 2018 daalde het aantal inwoners in Peer, de voorgaande jaren verliepen wel in stijgende lijn.