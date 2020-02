Innovatief woonproject Bergerheide staat voor afwerking: “Al 70% van de appartementen verkocht” Birger Vandael

11 februari 2020

11u13 0 Peer Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het woonproject Bergerheide in het centrum van Peer. In totaal komen hier 29 appartementen, waarvan nog negen beschikbaar zijn. Dit weekend kan je van 10 tot 17 uur de appartementen bezichtigen.

Bouwbedrijf Dethier startte in september 2018 met het uitgraven van de garagekelder van 3.000 m². Eind 2018 lag die kelder er, met de afdekking erop. Begin 2019 werd vervolgens begonnen met de bovenbouw van drie urban villa’s. Momenteel gebeuren de finale afwerkingen aan de laatste urban villa. Intussen werd zelfs al gestart met de aanleg van de tuinen rondom de villa’s.

Voor op schema

Volgens projectleider Geert loopt men met het project voor op het schema dankzij het gebruik van Building Information Modeling (BIM). “Door het hele project eerst virtueel in 3D te bouwen en te simuleren, werden al heel wat technische details vooraf uitgeklaard. Door een goede afstemming van de planningen konden we vervolgens simultaan in verschillende fases aan de drie urban villa’s werken.”

Nog één penthouse en acht appartementen zijn momenteel te koop. Geïnteresseerden kunnen zich zaterdag en zondag melden aan de Baan naar Bree.