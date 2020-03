Inloophuis De Kolibrie geeft tips voor afscheid nemen in coronatijdperk Birger Vandael

26 maart 2020

14u23 1 Peer Het zijn momenteel vreemde tijden door het coronavirus. Tientallen mensen laten het leven door deze ziekte en heel wat families moeten vervolgens op een vreemde manier afscheid nemen van een dierbare. Zieken sterven in eenzaamheid en begrafenissen verlopen online, of mits een aantal strenge maatregelen. Ria Plasschaert en Patricia Peumans van Inloophuis De Kolibrie in Peer stelden voor ons enkele tips op om afscheid te nemen in het coronatijdperk.

“Als gesprekspartner voor mensen in een verliessituatie heb ik me de afgelopen dagen toch een aantal bedenkingen gemaakt”, vertellen Ria en Patricia. “Deze zijn niet kritisch bedoeld, deze zijn vooral bedoeld om de weg die we de laatste jaren hebben afgelegd – rond het bespreekbaar maken van rouw en verlies – niet verloren te laten gaan in de massaberichtgeving en in de social distancing. Waar we fysiek onze afstand moeten bewaren, lijkt de nabijheid van hart en van verbinding nu dubbel zo belangrijk.”

De dames lieten zich inspireren door Manu Keirse, een specialist in de materie van afscheid nemen en het rouwproces. “Er is momenteel geen kans om op een menselijke manier afscheid te nemen. Soms kan je het lichaam van een dierbare gewoonweg niet meer zien. In Vlaanderen zijn er al mensen geweest die afscheid moesten nemen van een gesloten kist.”

Wat je wel kan doen na een overlijden:

• Vraag aan de begrafenisondernemer om meerdere foto’s te maken van de overledene. Dat kan op verschillende manieren. De begrafenisondernemer kan een foto nemen van het lichaam van de overledene, of enkel van zijn/haar handen, een tattoo... Dan helpt om de realiteit onder ogen te zien.

• Je kan ervoor kiezen om de kist mee vorm te geven. Tegenwoordig is het mogelijk om de kist zelf te beschilderen. Het kan ook een (kralen)ketting of slinger zijn, Op die manier kan je als nabestaande(n) stilstaan bij het overlijden.

• Stop een laatste cadeau voor de overledene in de kist: een brief, foto, gedicht of tekening. Let wel dat je met de begrafenisondernemer overlegt wat wel of niet mag volgens de voorschriften.

• Ontwerp zelf het gedachtenisprentje.

Wat je kan doen wanneer je niet aanwezig kan zijn op de afscheidsplechtigheid:

• Vraag of je via een stream kan volgen. Op sommige plaatsen is dit reeds een mogelijkheid.

• Vraag of men beeldmateriaal kan bezorgen. Liefst zonder dat deze apparaten veel lawaai maken tijdens de dienst.

• Zorg voor je eigen ritueel: een kaarsje branden of bepaalde muziek luisteren. Met een urne kan je later nog een nieuwe plechtigheid organiseren.

• Schrijf een persoonlijke kaart of brief naar de nabestaanden. Oprechte woorden kunnen voelen als een warm deken.



Ook online zijn er een aantal zaken die je kan doen:

• Maak een Facebookpagina ‘in memoriam’ aan vol leuke herinneringen aan de dierbare.

• Maak een YouTube-playlist met liedjes die doen denken aan de overledene.