Inheemse eiken behandeld tegen processierups Birger Vandael

05 mei 2020

11u57 0 Peer De Stad Peer is eind april april van start gegaan met de preventieve behandeling van inheemse eiken tegen de processierups. Zo wil het Stadsbestuur de overlast voor de inwoners inperken. De aanwezigheid van de rupsen kan immers leiden tot heel wat vervelende gevolgen voor mens en dier. Jeuk of irritatie van de luchtwegen zijn de meest voorkomende klachten.

De bestrijding gebeurt voornamelijk aan de hand van het bestrijdingsmiddel Foray ES op de bomen. Dat middel is biologisch en niet giftig, maar de spuitnevel kan je best vermijden, deze kan uitzonderlijk wel oog- of huidirritatie veroorzaken. De Stad behandelt alle bomen waarvan ze vorige jaren een melding kreeg.

Toch overlast?

Als de rupsen groot zijn en meer brandharen hebben, is preventieve bestrijding niet meer mogelijk. Vanaf dit stadium gaat de stad over tot de vernietiging van de nesten door middel van verbranding en zuigtechniek.

Heb je nog ergens anders een nest gespot? Dan kan je dat melden via www.peer.be/melding.