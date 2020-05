Ingezamelde laptops krijgen nieuw leven op Peerse scholen Birger Vandael

18 mei 2020

11u11 2 Peer De Stad Peer zette de voorbije weken samen met RIMO Limburg, de Welzijnsregio en het bedrijf Eurosys een inzamelactie op voor oude laptops en tablets. In totaal werden er 83 laptops ingezameld, waarvan 42 in Peer. De nog bruikbare toestellen werden door Eurosys in orde gebracht en tien ervan krijgen nu een tweede leven bij leerlingen van Peerse scholen.

Heel wat kinderen zijn door de coronacrisis aangewezen op thuisonderwijs. Niet elk gezin beschikt echter over een noodzakelijke computer of tablet. Het Limburgse IT-bedrijf Eurosys zette in het kader van de actie ‘Ondernemers voor een warm België’ de schouders onder een actie waarbij oude laptops en tablets in orde gebracht worden en geschonken worden aan kinderen van kansarme gezinnen in het basis- en secundair onderwijs.

Op vrijdag 15 mei werden de eerste laptops geleverd. Burgemeester Steven Matheï (CD&V) overhandigde de eerste ‘tweede leven’-toestellen aan Koen Knevels, directeur van BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal. In de eerste levering zijn er ook laptops voorzien voor het Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Elisabeth en de basisscholen Ticheleer en De Dommelbrug.

Met deze actie wordt een deel van de vragen beantwoord. Er is dan ook nog altijd nood aan laptops voor jongeren uit kansarme gezinnen. Er mogen dus nog altijd laptops of tablets geleverd worden bij Stad Peer.