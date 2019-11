Infosessie over nieuwe participatiefora BVHD

20 november 2019

De stad Peer organiseert op 21 november om 21 uur een infosessie voor alle Peerse verenigingen in ’t Poorthuis. Daar komen ze alles te weten over de nieuwe participatiefora en het Vrijetijdsloket. Vanaf 1 januari 2020 gaan de huidige Peerse adviesraden over in participatiefora. Op die manier vloeien de traditionele raden en themaraden samen met het participeerproject. In de participatiefora geven geëngageerde Perenaars, uit het verenigingsleven, samen met inwoners en ondernemers hun gedacht over bepaalde thema’s. De verenigingen kunnen net zoals voorheen beroep blijven doen op de gekende ondersteuning en advies. Denk maar aan het ontlenen van materialen, het krijgen van een financiële ondersteuning of het gebruik van de stedelijke drukkerij. Het stadsbestuur brengt al die ondersteuning onder in het Vrijetijdsloket.