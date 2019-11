Ine (33) danst in filmpje voor Mucoweek: “‘Jij, ziek? Ik zie toch niks’, zeggen velen. Zo kortzichtig” Lien Vande Kerkhof

12 november 2019

20u02 0 Peer Ine Henderikx (33) uit Peer is een mooie jonge vrouw met een levenslustig snoetje. Dat je niet met het blote oog kan zien dat ze aan mucoviscidose lijdt, heeft voor- en nadelen. “Natuurlijk is het fijn om gezond te lijken”, vertelt Ine. “Maar als het erop aankomt, zijn mensen vaak kortzichtig. ‘Jij, ziek? Ik zie toch niks’, is wat ze zeggen.” Om meer bewustzijn rond de ziekte te creëren, trok ze haar ‘muco socks’ aan en danst ze in het nationale campagnefilmpje van de Belgische Mucovereniging. Tot ze naar adem hapt.

Dansen kan Ine nochtans als de beste. “Tenminste: mezelf helemaal laten gaan tijdens een avondje uit. Diep vanbinnen ben ik een echt fuifnummer”, verklapt de Peerse, die eigenlijk afkomstig is uit Pelt. “Eigenlijk moet ik als mucopatiënt zoveel mogelijk bewegen om mijn longen te versterken. Momenteel bedraagt mijn longcapaciteit nog maar 30 procent, bij iemand met gezonde longen is dat tussen de 90 en de 100 procent. Ik ben er de voorbije vijf jaar sterk op achteruit gegaan, en uitgaan is al lang geen optie meer. Het héél rustig aan doen, is de boodschap, mijn longen zijn erg zwak. Al ben ik psychisch nog niet toe aan een transplantatie. De risico’s zijn niet te onderschatten.”

Schlagerfestival

Naar aanleiding van de Europese Mucoweek, die start op 17 november, lanceert de Belgische Mucovereniging een nationale campagne om aandacht te vragen voor de ziekte en om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Het is niet de eerste keer dat de energieke Peerse voor de ziekte op de barricades gaat staan. “Ik gaf wel eens een presentatie aan jongeren op school en organiseerde uitjes voor mucopatiënten naar het Schlagerfestival”, vertelt Ine. “Meedansen onder het motto ‘muco sucks, koop nu je muco socks' in het campagnefilmpje deed ik dus met veel plezier. Iedereen kan zich op de website www.mucomove.be een paar sokken aanschaffen om onderzoek naar medicijnen te steunen.”

Hoop

Mucoviscidose, in de volksmond ook bekend als taaislijmziekte, is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in België. Ons land telt ongeveer 1.300 mucopatiënten. Veel voorkomende problemen zijn steeds terugkerende luchtweginfecties, longontstekingen en ophopend taai slijmvlies waardoor je haast aanhoudend moet hoesten. Maar van doemscenario’s moet Ine niet weten. “In Amerika wijzen er steeds meer stemmen richting een medicijn dat de ziekte zou kunnen stabiliseren. Ik geloof er dan ook sterk in dat er op een goede dag een dergelijke kans mijn pad kruist. De levensverwachting van een mucopatiënt maar 40 jaar? We zullen zien. Ik leef van dag tot dag en laat de hoop in mij niet doven.”

Ik heb een sterk relativeringsvermogen. Dat mensen zo ongelofelijk kunnen zeuren en morren over banaliteiten, kan me raken Ine Henderikx

De kracht om te leven in het nu is dan ook het antwoord op de vraag naar Ine’s grootste strijdwapen. “En ik heb een sterk relativeringsvermogen”, benadrukt ze. “Dat mensen zo ongelofelijk kunnen zeuren en morren over banaliteiten kan me raken. Gelukkig ben ik op die momenten goed omringd. Mijn mama en mijn vriendin dienen meer dan eens als mijn uitlaatklep”, grinnikt ze. “Ik geniet van de kleine dingen en kan iedereen alleen maar aanraden om net zo in het leven te staan.”