In totaal ruim 51 jaar cel gevraagd voor zeven spilfiguren in Limburgse ‘Breaking Bad’: “Crapuleus en roekeloos te werk gegaan” Birger Vandael

14 februari 2020

12u44 12 Peer Zeven personen tussen 21 en 59 jaar riskeren een celstraf van 4 tot 12 jaar voor hun aandeel in het opzetten van drugslaboratoria en het dealen van drugs in Peer, Pelt en Houthalen-Helchteren in 2018. Het gaat om het eerste ‘crystal meth’-lab in Limburg. De procureur maakte zich ernstig zorgen bij de uitspraak van de vordering: “Ik mag er niet aan denken wat de gevolgen zijn als dit op dergelijke wijze blijft voortduren.”

In de zaak worden een 47-jarige Perenaar en een 43-jarige Nederlander aanzien als de leiders van het gebeuren. Voor hen werden dan ook strenge celstraffen van respectievelijk 10 en 12 jaar gevorderd, alsook een geldboete van 40.000 euro. Op hun initiatief werd in Peer onder meer methamfetamine aangemaakt. Die harddrug is beter bekend als crystal meth, een sterk verslavende amfetamine die je kan spuiten, snuiven of roken. Eenmaal gebruikt, geeft crystal meth een langdurige roes met veel energie en zelfvertrouwen. Ook op het libido kan deze drug een verhoogd effect hebben, waardoor het populair is op seksfeesten. De drug is onder meer bekend van de serie ‘Breaking Bad’.

Grondwater

De procureur was streng voor de spilfiguren, die onder meer met gasmaskers te werk gingen uit puur geldgewin. “Jullie gingen crapuleus en roekeloos te werk. In natuurgebieden lieten jullie afval in de grond sijpelen. Dat komt onder meer in het grondwater terecht. Het massaal dumpen van drugsvaten in Limburg is gekend en vormt een groot probleem.”

Naast de twee leiders riskeert een 45-jarige man uit Houthalen-Helchteren 7 jaar cel en een boete van 24.000 euro, kijkt een 55-jarige Hasselaar aan tegen 8 jaar cel en een boete van 32.000 euro en werden er celstraffen van 52 maanden en 4 jaar gevorderd voor een 59-jarige vrouw uit Peer en een 21-jarige Peltenaar. Die heren riskeren ook allebei een boete van 16.000 euro. Eén figuur was niet in persoon aanwezig en riskeert 6 jaar cel en een boete van 24.000 euro. Dat maakt dat er ruim 51 jaar cel gevorderd werd. Ruim 4 miljoen euro wordt verbeurd verklaard.

Bij de verdediging was niet zozeer de grote ontkenningsshow te horen, wel probeerde elke advocaat de rol van zijn of haar cliënt te minimaliseren en de situatie te kaderen. “Ze zullen door deze zaak sowieso financieel geruïneerd worden, maar niemand heeft er baat bij dat zij lang in de cel zitten”, was onder meer te horen.

Vonnis volgt op 13 maart.